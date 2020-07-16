Fahrettin Koca, güncel koronavirüs verilerini açıkladı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 21 yurttaşın daha koronavirüs salgını nedeniyle yaşamını yitirdiğini ve testi pozitif çıkan 933 yeni vakanın olduğunu açıkladı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 21 yurttaşın daha yaşamını yitirdiğini açıkladı. Bakan Koca, ayrıca yaptığı açıklamada 933 yeni vakanın tespit edildiği bilgisini verdi. Koronavirüs nedeniyle 5 bin 440 kişi yaşamını yitirirken, koronavirüs vaka sayısı 216 bin 873'e yükseldi. Bugün iyileşen sayısı bin 87 oldu.
'TEST SAYISI İHTİYACA GÖRE DEĞİŞMEKTEDİR'
Koca, ''Daha çok test, daha çok vaka saptar. Test sayısıyla yeni vaka sayısı arasındaki ilişki ise bire bir değildir. 15 Haziranda 1.592 vaka sayısına ulaştığımız gün de test sayımız 42.000 idi. Test sayısı ihtiyaca göre değişmektedir. Sonucu belirleyen tedbirdir'' ifadelerini kullandı.
Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu şöyle:
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