Fahrettin Koca güncel koronavirüs verilerini açıkladı

31 Temmuz 2020 Cuma, 20:31

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, güncel koronavirüs tablosunu paylaştı. Açıklanan tabloya göre, koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 17 kişi artarak 5 bin 691'e yükseldi.

Tespit edilen 982 yeni vakayla birlikte Türkiye'de koronavirüse yakalananların sayısı da 230 bin 873 oldu.

İyileşen sayısının 996 kişi artarak 214 bin 535'e yükseldiği Türkiye'de 582 ağır hastanın olduğu belirtildi.

AĞIR HASTASI EN ÇOK ARTAN İLLER

Sağlık Bakanı Koca, ağır hasta sayısının en çok arttığı illeri açıklayarak şu ifadeleri kullandı:

"Son üç günde ağır hasta sayısı en çok artan şehirler: İstanbul, Ankara, Konya, Gaziantep, Diyarbakır. 27 şehirde ise son üç günde yeni ağır hastamız olmadı. Zatürreli hasta oranımızda düşüş, yeni tanı konan hasta sayımızda artış eğilimi var."