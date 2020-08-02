02 Ağustos 2020 Pazar, 19:28

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca güncel koronavirüs verilerini açıkladı. Açıklanan tabloya göre, koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 18 kişi aratrak 5 bin 728'e ulaştı.

İyileşen kişi sayısı 978 kişi artarak 216 bin 494'e ulaşırken, enfekte olanların sayısı da son 24 saate kaydedilen 987 yeni vakayla birlikte 232 bin 856 oldu.

Türkiye'deki koronavirüs nedenli ağır hasta sayısının 582 olduğu ifade edildi.

TEDBİR EKSİKLİĞİ

Fahrettin Koca, bayram ve tatillerdeki tedbir eksikliğine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"Son 3 günde yeni hasta sayılarımızın arttığı illerde zatürre oranı aynı kaldı. Ülke genelinde ağır hasta sayımız kontrol altında görünüyor. KURBAN BAYRAMI VE TATİLDE TEDBİR EKSİKLİĞİ ise önümüzdeki günlerde ortaya çıkacak sonuçları açısından kaygı verici."