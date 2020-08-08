Fahrettin Koca güncel koronavirüs verilerini açıkladı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, güncel koronavirüs tablosunu açıkladı. Koca'nın açıkladığı güncel koronavirüs verilerine göre son 24 saatte 16 yurttaş virüs nedeniyle yaşamını yitirdi, bin 172 kişi de enfekte oldu. Koca, yaptığı açıklamada, "Hastane doluluk oranlarımızda, yeni yatan ve taburcu olan hastaların yakın sayılarda olması sebebiyle değişiklik yok" dedi.
Sağlık Bakanı Koca, güncel koronavirüs verilerini açıkladı. Koca'nın açıkladığı son verilere göre koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 16 kişi artarak 5 bin 829'a yükseldi.
Son 24 saatte bin 172 yeni vaka tespit edilirken, bin 82 kişinin de hastalığı atlattığı ifade eidldi.
Türkiye'de koronavirüs salgınını ağır geçirenlerin sayısı ise 587 olarak açıklandı.
"DEĞİŞİKLİK YOK"
Koca yaptığı açıklamada, "Zatürre oranı tüm Türkiye’de düştü. Günlük test sayısında 64 bine çıktık. En yüksek sayı yaklaşık 58 bindi. Hastane doluluk oranlarımızda, yeni yatan ve taburcu olan hastaların yakın sayılarda olması sebebiyle değişiklik yok. İyi sonuç sıkı tedbire bağlı" ifadelerini kullandı.
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