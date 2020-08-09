Fahrettin Koca güncel koronavirüs verilerini açıkladı
Fahrettin Koca'nın açıkladığı güncel koronavirüs tablosuna göre son 24 saatte 15 yurttaş virüs nedeniyle yaşamını yitirirken bin 182 kişi de enfekte oldu.
Sağlık Bakanı Koca, güncel koronavirüs verilerini açıkladı. Açıklanan verilere göre koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 15 kişi artarak 5 bin 844'e yükseldi.
Son 24 saatte bin 182 kişinin enfekte olduğu Türkiye'de bin 103 kişi de koronavirüsü yenerek sağlığına kavuştu.
Koronavirüs hastalığını ağır atlatanların sayısı da 596 olarak ifade edildi.
Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, "Test sayımız, salgın boyunca en yüksek olduğu dünkü seviyenin biraz altında. Yakın zamanlarda vaka sayılarının en çok arttığı illerimizden Gaziantep'te, son bir hafta içinde, ortalama vaka sayıları %10 düştü. 25 ilimizde son 2 gündür entübe hastamız yok" dedi.
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