Fahrettin Koca, güncel koronavirüs verilerini açıkladı

09 Eylül 2020 Çarşamba, 18:58

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 55 yurttaşın daha yaşamını yitirdiğini açıkladı. Bakan Koca, yaptığı açıklamada bin 673 yeni vakanın tespit edildiği bilgisini verdi.

Koronavirüs nedeniyle 6 bin 837 kişi yaşamını yitirirken, koronavirüs vaka sayısı 284 bin 943'e yükseldi.

Tabloya göre, toplam test sayısı 8 milyon 105 bin 222 , toplam ağır hasta sayısı bin 181, bugünkü test sayısı 111 bin 193 olarak kayıtlara geçti.

'BU GÜCE DESTEK VERİN'

Koca, ''Toplamda 8 milyondan fazla test yapıldı. Bugün ise 110.000’den fazla yapılan test sonucunda 1.673 yeni tanı konmuş hastamız var. Tedbirlere hepimiz destek verirsek virüse karşı daha güçlü olacağız. Bu güce destek verin, sevdiklerimizi koruyalım'' ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin 9 Eylül 2020 koronavirüs tablosu şöyle: