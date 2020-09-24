Fahrettin Koca güncel koronavirüs verilerini açıkladı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı güncel koronavirüs tablosuna göre son 24 saatte 74 yurttaş yaşamını yitirirdi, bin 721 kişi de enfekte oldu.
Sağlık Bakanı Koca, güncel koronavirüs verilerini açıkladı. Açıklanan verilere göre salgın nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 74 kişi artarak 7 bin 785'e yükseldi. Bugün koronavirüs testi pozitif çıkan kişi sayısı bin 721 olarak açıklanırken bin 573 kişinin hastalığı ağır atlattığı ifade edildi. Türkiye'de bugün hastalığı atlatan kişi sayısı da bin 241 olarak ifade edildi.
Ağır hasta sayısındaki artışa dikkat çeken Koca, "Ağır hasta sayımız bin 573’e ulaştı. Hastalarda zatürre oranı ( yüzde 6.6) düşmeye devam ediyor. Bugün tespit edilmiş yeni hasta sayımız bin 721. Sağlıkçılarımız son derece özverili. Tedbirlere uyarak sağlık çalışanlarımızın yanında olalım" dedi.
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