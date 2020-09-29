Fahrettin Koca, güncel koronavirüs verilerini açıkladı

29 Eylül 2020 Salı, 19:25

Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerini, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından paylaştı.

Koca, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 68 yurttaşın daha yaşamını yitirdiğini, bin 427 yeni vakanın tespit edildiği bilgisini verdi. Koronavirüs nedeniyle 8 bin 130 kişi yaşamını yitirirken, koronavirüs vaka sayısı 317 bin 272'e yükseldi. Bugün iyileşen sayısı bin 452 oldu.

AĞIR HASTA SAYISI BİN 583

Tabloya göre, toplam test sayısı 10 milyon 268 bin 163, toplam ağır hasta sayısı bin 583, hastalarda zatürre oranı yüzde 6.5, toplam iyileşen hasta sayısı 278 bin 504, bugünkü test sayısı 114 bin 940 olarak kayıtlara geçti.

'AĞIR HASTA SAYIMIZ DURAĞAN SEYREDİYOR'

Twitter üzerinden paylaşım yapan Koca, ''Ağır hasta sayımız durağan seyrediyor. Bugün tespit edilmiş bin 427 yeni hastamız var. Virüs ile mücadele birlikte yapıldığında netice veriyor. Mücadeleye güç katan birlikte tedbirlere uymak. Başarının devamı ve sürekliliği için mücadeleye destek verin'' ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin 29 Eylül 2020 güncel koronavirüs tablosu şöyle: