Fahrettin Koca güncel koronavirüs verilerini açıkladı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı güncel koronavirüs tablosuna göre, 67 yurttaş yaşamını yitirdi. Tabloda, "hasta sayısı" bin 407, ağır hasta sayısı da bin 507 olarak açıklandı.
Bakan Koca, güncel koronavirüs tablosunu açıkladı. Koca'nın açıkladığı tabloda, "vaka sayısı" yerine "hasta sayısı" ifadesi yer alıyor.
Fahrettin Koca'nın açıkladığı Türkiye Covid-19 Hasta Tablosu'na göre, 67 yurttaş yaşamını yitirdi, bin 402 kişi de iyileşti.
Ülkedeki haftalık yatak doluluk oranı ise yüzde 49,3 olarak açıklandı.
Türkiye'deki hasta sayısının bin 407 olarak açıklandığı tabloda, ağır hasta sayısı da bin 507 olarak açıklandı.
Koca, yaptığı açıklamada, "Bugün tespit edilmiş 1.407 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımızda düşüş devam ediyor. İyileşen hastalarımızın sayısı yeni hasta sayısına yakın. Tedbirler elimizdeki en güçlü silah. Tedbirlere birlikte uyarak bu mücadelenin galibi olalım" ifadelerini kullandı.
En Çok Okunan Haberler
- Genç şarkıcı Arif Akpınar hayatını kaybetti
- H&M yüzlerce mağazasını kapatacak
- ‘Şüphesiz komünist’in ‘şüpheli’ ölümü
- AYM'den 'çoklu baro' kararı
- Adil Gür, canlı yayında baygınlık geçirdi
- AİHM’den ilk niteliğinde karar
- 6 aylık yalan rüzgarı çöktü
- Şehrazat'tan kendisine 'terbiyesiz' diyen Acun'a yanıt
- 2028’e kadar vergiden muaf olacaklar
- Yurttaş yeni güne böyle uyandı: Elektriğe zam!
Video Haberler
- Dolu mağduru araç sahiplerine uyarı!
- Ermeni işgalinden kurtarılan bölgeden ilk görüntüler
- Genç doktoru öldüresiye dövdüler
- Tabut şakasıyla korkutup, o anları kaydettiler
- Koronavirüs taşıyan kadın entübe sırasında doğum yaptı
- Maske takmadığı için ceza kesen polise beddua etti
- Kuyumculara 40 bin liralık sahte altın sattılar
- Kadıköy'de can pazarı!
- 'Tik'liye şaka hastanede bitti! Kavga anı kamerada
- Bursa'da ölüm böyle teğet geçti
En Çok Okunan Haberler
- Genç şarkıcı Arif Akpınar hayatını kaybetti
- H&M yüzlerce mağazasını kapatacak
- ‘Şüphesiz komünist’in ‘şüpheli’ ölümü
- AYM'den 'çoklu baro' kararı
- Adil Gür, canlı yayında baygınlık geçirdi
- AİHM’den ilk niteliğinde karar
- 6 aylık yalan rüzgarı çöktü
- Şehrazat'tan kendisine 'terbiyesiz' diyen Acun'a yanıt
- 2028’e kadar vergiden muaf olacaklar
- Yurttaş yeni güne böyle uyandı: Elektriğe zam!