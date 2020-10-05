Fahrettin Koca güncel koronavirüs verilerini açıkladı

05 Ekim 2020 Pazartesi, 19:52

Sağlık Bakanı Koca, güncel verileri açıkladı. Koca'nın açıkladığı verilere göre son 24 saatte 57 yurttaş yaşamını yitirdi, bin 320 kişi de iyileşti. Yeni hasta sayısının bin 603 olarak ifade edildiği tabloda ağır hasta sayısının bin 412 olduğu açıklandı.

Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, "Ağır hasta sayımız azalma eğiliminde. Yeni tespit edilen 1.603 hastamız var. Aktif hasta sayımızı düşürmek zorundayız. Tedbirde birlik olmaya devam edersek bunu başarabiliriz. Birlikte tedbirlere uyarak gücümüze güç katın" dedi.