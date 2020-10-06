Fahrettin Koca güncel koronavirüs verilerini açıkladı

06 Ekim 2020 Salı, 19:31

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıkladığı güncel koronavirüs tablosuna göre son 24 saatte 55 yurttaş yaşamını yitirdi. Tabloda, bugünkü hasta sayısı da bin 511 olarak ifade edildi.

Sağlık Bakanı Koca, güncel verileri açıkladı. Koca'nın açıkladığı verilere göre son 24 saatte 55 yurttaş yaşamını yitirdi, bin 229 kişi de iyileşti. Yeni hasta sayısı ise bin 511 olarak açıklandı.

AĞIR HASTA SAYISI BİN 414

Tabloya göre, toplam ağır hasta sayısı bin 414, hastalarda zatürre oranı yüzde 6.2, toplam iyileşen hasta sayısı 287 bin 599, bugünkü test sayısı 112 bin 421 olarak kayıtlara geçti.

"BİRLİK VE BERABERLİK VİRÜSLE MÜCADELENİN GÜCÜ"

Koca, "Ağır hasta sayısı kontrol edilebilir seviyede seyrediyor. Bugün tespit edilen 1.511 yeni hasta var. Tedbirlerle galip geleceğiz. Birlik ve beraberlik virüsle mücadelenin gücü. Bu güce destek verin" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin 6 Ekim 2020 güncel koronavirüs tablosu şöyle: