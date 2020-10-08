Fahrettin Koca güncel koronavirüs verilerini açıkladı

08 Ekim 2020 Perşembe, 20:01

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, güncel koronavirüs tablosunu paylaştı. Sağlık Bakanlığı'nın tablosuna göre son 24 saatte bin 615 "hasta" tespit edildi. Bugün yaşamını yitirenlerin sayısı 58 olarak ifade edilirken, iyileşen kişi sayısı da bin 398 olarak açıklandı. Türkiye'deki ağır hasta sayısı da bin 403 olarak açıklandı. Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, "Bugün bin 615 hasta tespit edildi. Ağır hasta sayımızda düşüş eğilimi devam ediyor. Salgını kontrol altında tutacak olan filyasyon ve izolasyon. Tedbirlere uyarsak buna gerek kalmayacak. Salgını birlikte kontrol altında tutabiliriz. Bu mücadeleye güç verin" dedi.