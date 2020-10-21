Fahrettin Koca, güncel koronavirüs verilerini açıkladı

21 Ekim 2020 Çarşamba, 19:58

Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerini, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Twitter hesabından paylaştı.

Koca, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 68 yurttaşın daha yaşamını yitirdiğini, 2 bin 13 yeni vakanın tespit edildiği bilgisini verdi.

Koronavirüs nedeniyle 9 bin 513 kişi yaşamını yitirirken, koronavirüs vaka sayısı 353 bin 426'a yükseldi. Bugün iyileşen sayısı bin 507 oldu.

AĞIR HASTA SAYISI BİN 504

Tabloya göre, toplam test sayısı 12 milyon 759 bin 69, toplam ağır hasta sayısı bin 504, toplam iyileşen hasta sayısı 308 bin 446, bugünkü test sayısı 117 bin 943 olarak kayıtlara geçti.

'MÜCADELEYE DESTEK VERİN'

Koca, ''Bugün 2.000’den fazla yeni tespit edilmiş hastamız var. Toplam ağır hasta sayımız 1.504. Sağlık çalışanlarımızın en çok emek çektiği hastalar ağır hastalarımız. Onların yükünü azaltmak tedbirlere birlikte uyarak mümkün. Mücadeleye destek verin'' ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin 21 Ekim 2020 güncel koronavirüs tablosu şöyle: