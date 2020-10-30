Fahrettin Koca, güncel koronavirüs verilerini açıkladı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 2 bin 322 kişiye koronavirüs (Covid-19) tanısı konulduğu, 78 kişinin daha yaşamı yitirdiğini açıkladı.
Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerini, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Twitter hesabından paylaştı.
Koca, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 78 yurttaşın daha yaşamını yitirdiğini, 2 bin 322 yeni hastanın tespit edildiği bilgisini verdi.
Koronavirüs nedeniyle 10 bin 177 kişi yaşamını yitirirken, koronavirüs hasta sayısı 373 bin 154'e yükseldi. Bugün iyileşen sayısı bin 703 oldu.
AĞIR HASTA SAYISI BİN 966
Tabloya göre, toplam test sayısı 13 milyon 877 bin 705, toplam ağır hasta sayısı bin 966, toplam iyileşen hasta sayısı 322 bin 465, bugünkü test sayısı 136 bin 525 olarak kayıtlara geçti.
'HAREKETLİLİĞİ ÜÇTE BİRİNE İNDİRMELİYİZ'
Koca, ''Bugün tespit edilen 2.322 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız 2.000’e yaklaştı. Salgınla mücadele hem bireysel hem de toplu halde tedbirlere uymaktan geçiyor. Yarın bugünden daha az hastamız olsun istiyorsak hareketliliği üçte birine indirmeliyiz'' ifadelerini kullandı.
Türkiye'nin 30 Ekim 2020 koronavirüs tablosu şöyle:
En Çok Okunan Haberler
- Erdoğan sadece 2 adaya karşı kaybediyor
- Fatih Altaylı'dan Hande Fırat'a: Niye yıllarca bekledin?
- İşte anketten çıkan sonuçlar
- AFAD: 12 can kaybı, 419 yaralı
- Depremin ardından skandal paylaşım
- 'Muharrem İnce'nin A takımındaki 6 isim belli oldu'
- Sarıgül'ün partisinin ismi ve kuruluş tarihi belli oldu
- Muharrem İnce'den CHP'ye çok sert sözler
- Gerginliğin ardından toplu istifalar geldi
- Dilay Kemer yaşamını yitirdi
Video Haberler
- Depreme canlı yayın sırasında yakalandılar
- Deprem anında yaşanan büyük korku kamerada
- İzmir'de acının diyaloğu!
- Deprem sonrası taşan sular önüne aldığını götürdü
- Tüyler ürperten deprem anı! 6.6'nın şiddeti kamerada
- İzmir'de depremde enkazdan yaralının çıkarılma anı
- Deprem anında sahildeki yelkenliler böyle hareket etti
- Depreme canlı yayında yakalandı! Dehşet anları kamerada
- İzmir'deki deprem anında yaşadığı dehşeti anlattı
- Depremin ardından yıkılan binada can pazarı
En Çok Okunan Haberler
- Erdoğan sadece 2 adaya karşı kaybediyor
- Fatih Altaylı'dan Hande Fırat'a: Niye yıllarca bekledin?
- İşte anketten çıkan sonuçlar
- AFAD: 12 can kaybı, 419 yaralı
- Depremin ardından skandal paylaşım
- 'Muharrem İnce'nin A takımındaki 6 isim belli oldu'
- Sarıgül'ün partisinin ismi ve kuruluş tarihi belli oldu
- Muharrem İnce'den CHP'ye çok sert sözler
- Gerginliğin ardından toplu istifalar geldi
- Dilay Kemer yaşamını yitirdi