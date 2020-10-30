Fahrettin Koca, güncel koronavirüs verilerini açıkladı

30 Ekim 2020 Cuma, 19:13

Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerini, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Twitter hesabından paylaştı.

Koca, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 78 yurttaşın daha yaşamını yitirdiğini, 2 bin 322 yeni hastanın tespit edildiği bilgisini verdi.

Koronavirüs nedeniyle 10 bin 177 kişi yaşamını yitirirken, koronavirüs hasta sayısı 373 bin 154'e yükseldi. Bugün iyileşen sayısı bin 703 oldu.

AĞIR HASTA SAYISI BİN 966

Tabloya göre, toplam test sayısı 13 milyon 877 bin 705, toplam ağır hasta sayısı bin 966, toplam iyileşen hasta sayısı 322 bin 465, bugünkü test sayısı 136 bin 525 olarak kayıtlara geçti.

'HAREKETLİLİĞİ ÜÇTE BİRİNE İNDİRMELİYİZ'

Koca, ''Bugün tespit edilen 2.322 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız 2.000’e yaklaştı. Salgınla mücadele hem bireysel hem de toplu halde tedbirlere uymaktan geçiyor. Yarın bugünden daha az hastamız olsun istiyorsak hareketliliği üçte birine indirmeliyiz'' ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin 30 Ekim 2020 koronavirüs tablosu şöyle: