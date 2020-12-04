Fahrettin Koca güncel koronavirüs verilerini açıkladı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 3 Aralık 2020 tarihli koronavirüs tablosunu paylaştı. Tabloya göre son 24 saatte 193 kişi salgın nedeniyle yaşamını yitirirken, 32 bin 736 kişi de koronavirüse yakalandı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, güncel koronavirüs tablosunu açıkladı. Bakan Koca'nın açıkladığı tabloya göre hasta sayısı 6 bin 903 olarak açıklanırken, vaka sayısı da 32 bin 736 olarak ifade edildi.
Son 24 saatte 193 vefatın kaydedildiği tabloda ağır hasta sayısının 5 bin 703 olduğu ifade edildi.
Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, "Bugün tespit edilen 6 bin 903 yeni hasta var. Ağır hasta sayısı da aktif hasta sayısı da artmaya devam ediyor. Bugünlerde en büyük bulaşma ortamı kapalı ve kalabalık mekanlar. Kapalı ortamlarda kalabalık içinde bulunmayın. Kendinizi ve sevdiklerinizi koruyun" dedi.
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