Fahrettin Koca, güncel koronavirüs verilerini açıkladı: Günlük en yüksek can kaybı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 33 bin 198 kişiye vaka, 6 bin 593 kişiye koronavirüs hasta (Covid-19) tanısı konulduğunu ve 211 kişinin daha yaşamını yitirdiğini açıkladı. İlk vakanın açıklandığı 17 Mart'tan bu yana günlük can kaybında tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşıldı.
Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verilerini, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından paylaştı.
Koca, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 211 yurttaşın daha yaşamını yitirdiğini, 33 bin 198 kişiye vaka, 6 bin 593 kişinin koronavirüs hastası olarak tespit edildiğini bildirdi. Koronavirüs nedeniyle 15 bin 314 kişi yaşamını yitirirken, koronavirüs hasta sayısı 552 bin 304'e yükseldi. Bugün iyileşen sayısı 5 bin 245 oldu.
AĞIR HASTA SAYISI 5 BİN 882
Tabloya göre, toplam test sayısı 20 milyon 89 bin 966, toplam ağır hasta sayısı 5 bin 882, toplam iyileşen hasta sayısı 441 bin 515, bugünkü test sayısı 201 bin 219 olarak kayıtlara geçti.
''KALABALIKLARDAN UZAK DURMALI''
Koca, ''Bugün tespit edilen 6 bin 593 yeni hastamız var. Günlük test sayısında 200.000’e toplamda ise 20.000.000’a ulaştık. Ağır hasta sayımız artış hızı azalsa da 6.000’e yaklaştı. Kalabalıklardan uzak durmalı ve kendi kısıtlamalarımızı kendimiz uygulamalıyız'' dedi.
Türkiye'nin 8 Aralık 2020 güncel koronavirüs tablosu şöyle:
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