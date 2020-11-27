Fahrettin Koca, güncel koronavirüs verilerini açıkladı: Ölü ve vaka sayısında rekor
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 29 bin 845 kişiye vaka, 6 bin 592 kişiye koronavirüs hasta (Covid-19) tanısı konulduğunu ve 177 kişinin daha yaşamını yitirdiğini açıkladı. İlk vakanın açıklandığı 17 Mart'tan bu yana vaka ve can kaybında tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşıldı.
Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verilerini, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından paylaştı.
Koca, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 177 yurttaşın daha yaşamını yitirdiğini, 29 bin 845 kişiye vaka, 6 bin 592 kişinin koronavirüs hastası olarak tespit edildiğini bildirdi. Koronavirüs nedeniyle 13 bin 191 kişi yaşamını yitirirken, koronavirüs hasta sayısı 481 bin 198'e yükseldi. Bugün iyileşen sayısı 3 bin 845 oldu.
AĞIR HASTA SAYISI 4 BİN 816
Tabloya göre, toplam test sayısı 18 milyon 72 bin 981, toplam ağır hasta sayısı 4 bin 816, toplam iyileşen hasta sayısı 392 bin 616, bugünkü test sayısı 171 bin 113 olarak kayıtlara geçti.
''KAYIPLARIMIZ ARTIYOR''
Koca, ''Bugün tespit edilen 6.592 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız 5.000’e yaklaştı. Kayıplarımız artıyor. Tedbirlere sıkı uyarsak kısıtlama olmadan da mücadele edebiliriz. Yoksa kısıtlamalar kaçınılmaz olur. En güvenli yer evimizdir.'' dedi.
Türkiye'nin 27 Kasım 2020 güncel koronavirüs tablosu şöyle:
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