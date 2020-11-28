Fahrettin Koca, güncel koronavirüs verilerini açıkladı: Vaka ve ölü sayısı durdurulamıyor

28 Kasım 2020 Cumartesi, 19:19

Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verilerini, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından paylaştı.

Koca, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 182 yurttaşın daha yaşamını yitirdiğini, 30 bin 103 kişiye vaka, 6 bin 714 kişinin koronavirüs hastası olarak tespit edildiğini bildirdi. Koronavirüs nedeniyle 13 bin 191 kişi yaşamını yitirirken, koronavirüs hasta sayısı 481 bin 198'e yükseldi. Bugün iyileşen sayısı 3 bin 845 oldu.

AĞIR HASTA SAYISI 4 BİN 903

Tabloya göre, toplam test sayısı 18 milyon 247 bin 424, toplam ağır hasta sayısı 4 bin 903, toplam iyileşen hasta sayısı 396 bin 227, bugünkü test sayısı 174 bin 443 olarak kayıtlara geçti.

''SAĞLIK ORDUMUZ AĞIR YÜK ALTINDA''

Koca, ''Bugün tespit edilen 4.903 ağır hastamız var. Sağlık ordumuz ağır yük altında. Her birimiz tedbirlere uymakla mesulüz. Bu kişisel bir tercih değil, toplumsal bir zorunluluktur.'' dedi.

Türkiye'nin 28 Kasım 2020 güncel koronavirüs tablosu şöyle:



