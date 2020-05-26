Fahrettin Koca güncel koronavirüs verilerini paylaştı
Fahrettin Koca'nın açıkladığı yeni verilere göre son 24 saatte 28 yurttaş koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı yeni verilere göre Türkiye'de koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 28 kişi artarak 4 bin 397 oldu.
Kaydedilen yeni 948 vakayla birlikte Türkiye'de Covid-19'a yakalananların toplam sayısı 158 bin 762 oldu.
Son 24 saatte bin 492 yurttaşın hastalığı atlatmasıyla birlikte toplam iyileşen kişi sayısı da 121 bin 507 oldu.
Koca bugün yaptığı açıklamada, "Yileşen hasta sayısında, bugün önemli bir artış var. Yoğun bakım ve Entübe hasta sayısında ise azalma devam ediyor. Elde edilen başarı, 83 milyonun gösterdiği uyumun sonucu. Yeni hayat tarzımız: Kontrollü sosyal hayat, hep birlikte tedbir." dedi.
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