Fahrettin Koca güncel koronavirüs verilerini paylaştı

04 Haziran 2020 Perşembe, 20:17

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı yeni verilere göre Türkiye'de koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 21 kişi artarak 4 bin 630'a yükseldi.

Bugün kaydedilen yeni 988 vakayla birlikte Türkiye'deki toplam vaka sayısı da 167 410'a yükselmiş oldu.

Tablodaki verilere göre iyileşenlerin sayısı 926 kişi artarak 131 bin 778'e yükselirken, entübe hasta sayısı 265, yoğun bakım hasta sayısı da 602 olarak kaydedildi.

Koca yaptığı açıklamada, "Test sayımız, tarama amaçlılar dâhil, 54.000’in üzerinde. Yoğun bakıma ihtiyaç duyan hasta sayımız azalmaya devam ediyor. Gelecek günler, el hijyenine özene; maske + sosyal mesafe kuralının her ikisine uymamıza bağlı. Daha iyi tedbir, daha iyi sonuçtur" dedi.