22 Haziran 2020 Pazartesi, 20:18

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca güncel koronavirüs verilerini paylaştı. Koca'nın açıkladığı güncel verilere göre Türkiye'de koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 24 kişi artarak 4 bin 974'e ulaştı.

İlk gündne bu yana kaydedilen vaka sayısı ise bin 212 artarak 188 bin 897 oldu.

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre iyileşenlerin sayısı 161 bin 533'e yükselirken, yoğun bakımdaki hasta sayısı 846, entübe hasta sayısı ise 345 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İzmir'de 28, Kocaeli'de 20, Sakarya'da 3 vakamız yoğun bakımda" diyerek şu açıklamayı yaptı:

"Toplam test sayımız 3 milyona yaklaştı. Bugün iyileşen hasta sayımız yeni vaka sayımızın üstünde. Fakat mücadelemiz için aradaki fark yeterli değil. Vaka sayımızı tedbirlerle azaltmalıyız. "