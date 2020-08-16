Fahrettin Koca: “Kendine güvenmiyorsan insan içine çıkmayacaksın” diyen var

16 Ağustos 2020 Pazar, 22:35

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından koronavirüs tedbirlerine dikkat çekmek amacıyla paylaşımda bulundu.

Bir sosyal medya kullanıcısının, ''Asansöre bindim. Hemen peşimden 4 kişilik bi aile girdi asansöre, maskeleri yoktu. “Yanlış anlamazsanız siz sonraki asansöre binebilir misiniz? Maskeniz yok” dedim. Herif “yok ben inmem, istiyosan sen çık, kendine güvenmiyosan insan içine çıkmayacaksın” ifadelerini alıntılayan Bakan Koca, şu ifadeleri kullandı:

''Maskesini takmadığı için uyarıldığında, “Kendine güvenmiyorsan insan içine çıkmayacaksın.” diyen var. Kendileri, bugün yarın, tedavi altında, izolasyonda ya da hastalığı bir yakınına bulaştırmış, özlü sözlerini gözden geçiriyor olacaklar. Karşılıklı kural varken, ne gerek var!''