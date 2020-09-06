Fahrettin Koca, koravirüse yakalan yaş aralığını açıkladı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koravirüse yakalan yaş aralığını açıkladı. Koca, ''Son bir ayda koronavirüse yakalanan 100 kişiden 40,1’i 20-40 yaş aralığındaki gençler'' ifadelerini kullandı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya üzerinden koravirüse yakalan yaş aralığını paylaştı.
Twitter üzerinden paylaşım Bakan Koca, şu ifadeleri kullandı:
''Son bir ayda Koronavirüs’e yakalanan 100 kişiden 40,1’i 20-40 yaş aralığındaki gençler. Zatürre gelişen hastaların da %11’i yine bu yaş grubundan. Gençlerimiz kendilerini ve büyüklerimizi korumak için tedbirlere uyumda örnek olmalı. Virüse karşı gücümüz birlikte tedbir.''
Video Haberler
- Arınç'ın cemaatlerle ilgili sözleri yeniden gündem oldu
- HDP Sakarya’ya heyet gönderiyor
- Polis şiddeti sonrası felç kaldı: Nefes almak acıtıyor
- Viranşehir’deki kavganın dehşete düşüren görüntüleri
- Testi pozitif çıktı, iddia oynamak için evden kaçtı!
- Genç kadının narkozun etkisinde söyledikleri gülümsetti
- Akşener'den olay video: Bacaklarını kırarım!
- Halk otobüsünde skandal görüntüler! O anları kaydetti
- ABD'li komutan basın toplantısında ağladı
- CHP'li isimden Atatürk tepkisi! Alkış toplayan konuşma