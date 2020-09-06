Fahrettin Koca, koravirüse yakalan yaş aralığını açıkladı

06 Eylül 2020 Pazar, 21:42

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya üzerinden koravirüse yakalan yaş aralığını paylaştı.

Twitter üzerinden paylaşım Bakan Koca, şu ifadeleri kullandı:

''Son bir ayda Koronavirüs’e yakalanan 100 kişiden 40,1’i 20-40 yaş aralığındaki gençler. Zatürre gelişen hastaların da %11’i yine bu yaş grubundan. Gençlerimiz kendilerini ve büyüklerimizi korumak için tedbirlere uyumda örnek olmalı. Virüse karşı gücümüz birlikte tedbir.''