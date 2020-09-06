Güncel koronavirüs verilerini açıklayan Fahrettin Koca, vaka sayısı ve ağır hasta sayısı artan illeri açıkladı

06 Eylül 2020 Pazar, 19:07

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 6 Eylül 2020 tarihli koronavirüs tablosunu paylaştı. Koca, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 53 yurttaşın daha yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Bakan Koca, yaptığı açıklamada bin 578 yeni vakanın tespit edildiği bilgisini verdi. Koronavirüs nedeniyle 6 bin 673 kişi yaşamını yitirirken, koronavirüs vaka sayısı 279 bin 806'a yükseldi. Bugün iyileşen sayısı bin 13 oldu.

'AĞIR HASTA SAYISI BİN 102'



Tabloya göre, toplam test sayısı 7 milyon 779 bin 539, toplam ağır hasta sayısı bin 102, bugünkü test sayısı 96 bin 842 olarak kayıtlara geçti.



HASTA SAYISI VE AĞIR HASTA SAYISI EN ÇOK ARTAN İLLER

Koca, ''Son hafta günlük hasta sayısı en çok artan illerimiz; Van, Karaman, Erzincan, Çankırı ve Kayseri. Ağır hasta sayısı en çok olan illerimiz; İstanbul, Ankara, Konya, Erzurum ve Yozgat. Tedbirlere birlikte uyarak başarılı olabiliriz. Birlikte tedbirli olalım'' dedi.

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