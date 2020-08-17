Fahrettin Koca koronavirüs tablosunu açıkladı: "250 bini geçti"
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, güncel koronavirüs tablosunu açıkladı. Koca'nın açıkladığı tabloya göre son 24 saatte 22 yurttaş yaşamını yitirirken, bugün tespit edilen bin 233 kişiyle birlikte Türkiye'de koronavirüse yakalananların sayısı da 250 bin 542 oldu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, güncel koronavirüs verilerini paylaştı. Tabloya göre son 24 saatte 22 yurttaş yaşamını yitirdi, bin 233 yurttaş enfekte oldu, bin 2 kişi de hastalığı atlattı.
11 Mart'tan bu yana Türkiye'de 250 bin yurttaş koronavirüse yakalanırken, bunların 5 bin 996'sı yaşamını yitirdi, 231 bin 971'i de iyileşti. Açıklanan tabloya göre 686 kişi hastalığı ağır atlatıyor.
Aktif hasta sayısının 12 bin 575 olduğunu belirten Fahrettin Koca şu açıklamayı yaptı:
"11 Marttan bu yana, tanı konmuş toplam hasta sayımız 250 bini geçti. Hastalığı yayma potansiyeline sahip, izole edilmiş Aktif Hasta sayısı 12.575. Yeni hastaların büyük kısmı kolay iyileşebiliyor. Fakat yayılım, tedavisi zor Ağır Hasta sayısını artıyor."
Video Haberler
- Bakanlar, similasyon merkezinde depremi yaşadı
- Canlı yayında istifa etti: Bu ülkede durmak istemiyorum
- Doğan Cüceloğlu ve eşi kasaplardan özür diledi
- Kılıçdaroğlu, AKP'ye deprem vergisini sordu
- İmamoğlu'nun kamerasından 17 Ağustos videosu
- Bankta uyuyan adamın cüzdanını çalmaya çalıştı
- Engelli yurttaşa telefon lüks diyen kişiye tepki
- Galata Kulesi skandalından yeni görüntüler ortaya çıktı!
- Saadet Partisi'nden Berat Albayrak'a videolu yanıt
- 400 kilogram kaldırmaya çalışırken dizlerini kırdı