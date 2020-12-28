Fahrettin Koca, son koronavirüs tablosunu paylaştı: Can kaybı 20 bini geçti

28 Aralık 2020 Pazartesi, 19:22

Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verilerini, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından paylaştı.

Koca, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 257 yurttaşın daha yaşamını yitirdiğini, 15 bin 197 kişiye vaka, 2 bin 816 kişinin koronavirüs hastası olarak tespit edildiğini bildirdi.

Koronavirüs nedeniyle 20 bin 135 kişi yaşamını yitirirken, koronavirüs vaka sayısı 2 milyon 162 bin 775'e yükseldi. Bugün iyileşen sayısı 22 bin 203 oldu.

AĞIR HASTA SAYISI 4 BİN 251

Tabloya göre, toplam test sayısı 23 milyon 958 bin 818, toplam ağır hasta sayısı 4 bin 251, toplam iyileşen sayısı 2 milyon 37 bin 433, bugünkü test sayısı 180 bin 892 olarak kayıtlara geçti.

''AKTİF VAKA SAYISI DÜŞMEYE DEVAM EDİYOR''

Koca, ''Bugün tespit edilen 2 bin 816 yeni hastamız var. Aktif vaka sayısı düşmeye devam ediyor. Elde ettiğimiz kazanımları muhafaza edebilmek ve salgınla mücadele edebilmek için tedbir ve kısıtlamalara tam uyum şart. Birlikte üstesinden geleceğiz'' ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin 28 Aralık 2020 koronavirüs tablosu şöyle: