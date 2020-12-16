Fahrettin Koca, son koronavirüs tablosunu paylaştı: Rekor can kaybı!

16 Aralık 2020 Çarşamba, 19:38

Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verilerini, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından paylaştı.

Koca, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 240 yurttaşın daha yaşamını yitirdiğini, 29 bin 718 kişiye vaka, 4 bin 893 kişinin koronavirüs hastası olarak tespit edildiğini bildirdi. Koronavirüs nedeniyle 17 bin 121 kişi yaşamını yitirirken, koronavirüs vaka sayısı 1 milyon 928 bin 165'e yükseldi. Bugün iyileşen sayısı 29 bin 922 oldu.

AĞIR HASTA SAYISI 5 BİN 960

Tabloya göre, toplam test sayısı 21 milyon 695 bin 592, toplam ağır hasta sayısı 5 bin 960, toplam iyileşen sayısı 1 milyon 691 bin 113, bugünkü test sayısı 205 bin 397 olarak kayıtlara geçti.

''SEVDİKLERİMİZİ TEDBİRLE KORUYALIM''

Twitter üzerinden paylaşım yapan Koca, ''Bugün tespit edilen 4.893 hastamız var. Bir süredir günlük hasta sayımız düşüşte. Bugün uzun bir aradan sonra ilk defa günlük iyileşen sayısı yeni vaka sayısını geçti. Aktif hasta sayımız uzun bir aradan sonra düşmüş oldu. Sevdiklerimizi tedbirle koruyalım '' dedi.

Türkiye'nin 16 Aralık 2020 koronavirüs tablosu şöyle:



