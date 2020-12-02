Fahrettin Koca, tarikat iddialarına sessiz
Fahrettin Koca,tarikat,menzil,özgür özel
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na sunduğu soru önergesinde, görevinden alınan Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Ali Edizer’in Medeni Kanun’u hedef alan sözlerini gündeme getirdi.
Özel, “Başhekim Yardımcısı Ali Edizer’in ifadeleri, kendisinin liyakat kriterlerine göre değil ama bir cemaat mensubiyeti üzerinden kamuda yükseldiğini kanıtlamakta. Sağlık Bakanlığı’nın Menzil yapılanmasının arka bahçesi haline geldiği, bu tarikatın bakanlık bünyesinde çok etkili pozisyonlara geldiği iddia edilmekte” dedi.
Özel, önergesinde, “Bakanlıktaki üst düzey atamalarda Menzil tarikatının etkisi var mıdır?” ve “Bakanlık bünyesindeki cemaat yapılanmalarına ilişkin idari bir soruşturma başlatılmış mıdır?” sorularına yer verdi.
Bakan Koca, TBMM İçtüzüğü gereği 15 gün içerisinde yanıtlamak zorunda olduğu önergeye yanıt vermedi. Önerge, Özel’e iade edildi. Sorularının yanıtsız bırakılmasına tepki gösteren CHP’li Özel, BirGün’e konuştu: “Her ağızlarını açtıklarında 15 Temmuz Darbe Girişimi üzerinden milletin sokağa çıkmasını ve darbenin önlenmesini destan olarak niteleyenlerin bu konuyu yeterince ciddiye almadıkları ortada. Biz CHP olarak 15 Temmuz Darbe Girişimi’ne giden yolda iktidar partisinin hatalarını, kusurlarını ve göz yummalarını çok iyi bildiğimizden, kamuda yeni FETÖ benzeri yapılanmaların oluşmaması noktasında çok hassasız. Buna karşı mücadelemiz sürecektir.”
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