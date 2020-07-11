Fahrettin Koca, vaka sayılarında en çok düşüş olan illeri açıkladı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 21 yurttaşın daha koronavirüs salgını nedeniyle yaşamını yitirdiğini ve testi pozitif çıkan bin 16 yeni vakanın olduğunu açıkladı. Koca, ayrıca yaptığı paylaşımda vaka sayılarında en çok düşüş olan illeri sıraladı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 21 yurttaşın daha yaşamını yitirdiğini açıkladı. Bakan Koca, ayrıca yaptığı açıklamada bin 16 yeni vakanın tespit edildiği bilgisini verdi. Koronavirüs nedeniyle 5 bin 344 kişi yaşamını yitirirken, koronavirüs vaka sayısı 211 bin 981'e yükseldi. Bugün iyileşen sayısı bin 334 oldu.
VAKA SAYILARINDA EN ÇOK DÜŞÜŞ OLAN 7 İL
Koca, ''Son üç günde vaka sayılarında en çok düşüş olan 7 ilimiz: Kars, Çanakkale, Bartın, Artvin, Ardahan, Kütahya ve Yalova. Türkiye genelinde vakaların pnömoniye dönme oranı azalıyor. Vaka sayılarındaki artış ve düşüşler, maske ve mesafe kuralına uyuma bağlı'' ifadelerini kullandı.
Türkiye'nin güncel koronavirüs tablosu şöyle:
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