Fahrettin Koca, vaka sayılarında en çok düşüş olan illeri açıkladı

11 Temmuz 2020 Cumartesi, 19:30

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 21 yurttaşın daha yaşamını yitirdiğini açıkladı. Bakan Koca, ayrıca yaptığı açıklamada bin 16 yeni vakanın tespit edildiği bilgisini verdi. Koronavirüs nedeniyle 5 bin 344 kişi yaşamını yitirirken, koronavirüs vaka sayısı 211 bin 981'e yükseldi. Bugün iyileşen sayısı bin 334 oldu.

VAKA SAYILARINDA EN ÇOK DÜŞÜŞ OLAN 7 İL

Koca, ''Son üç günde vaka sayılarında en çok düşüş olan 7 ilimiz: Kars, Çanakkale, Bartın, Artvin, Ardahan, Kütahya ve Yalova. Türkiye genelinde vakaların pnömoniye dönme oranı azalıyor. Vaka sayılarındaki artış ve düşüşler, maske ve mesafe kuralına uyuma bağlı'' ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin güncel koronavirüs tablosu şöyle: