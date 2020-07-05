Fahrettin Koca, vaka sayısının en çok arttığı illeri açıkladı

05 Temmuz 2020 Pazar, 19:26

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 19 yurttaşın daha yaşamını yitirdiğini açıkladı. Bakan Koca, ayrıca yaptığı açıklamada bin 148 yeni vakanın tespit edildiği bilgisini verdi. Koronavirüs nedeniyle 5 bin 225 kişi yaşamını yitirirken, koronavirüs vaka sayısı 205 bin 758'e yükseldi. Bugün iyileşen sayısı bin 188 oldu.

VAKA SAYISININ EN ÇOK ARTTIĞI İLLER

Koca, ''Son 3 günde, ortalama vaka sayısının en çok arttığı iller: İstanbul, Ankara, Gaziantep, Mardin, Konya, Bursa, Diyarbakır. Yoğun bakım hasta sayımız, yeni vakaları takiben, artış eğiliminde. Tedbir varken, “Bugün vefat eden sayısı” kanıksanacak tablo değil'' dedi.

Türkiye'nin 5 Temmuz 2020 koronavirüs tablosu şöyle: