Fahrettin Koca, vaka sayısının en çok arttığı illeri açıkladı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 19 yurttaşın daha koronavirüs salgını nedeniyle yaşamını yitirdiğini ve testi pozitif çıkan bin 148 yeni vakanın olduğunu açıkladı. Koca, ''Son 3 günde, ortalama vaka sayısının en çok arttığı iller: İstanbul, Ankara, Gaziantep, Mardin, Konya, Bursa, Diyarbakır'' ifadelerini kullandı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 19 yurttaşın daha yaşamını yitirdiğini açıkladı. Bakan Koca, ayrıca yaptığı açıklamada bin 148 yeni vakanın tespit edildiği bilgisini verdi. Koronavirüs nedeniyle 5 bin 225 kişi yaşamını yitirirken, koronavirüs vaka sayısı 205 bin 758'e yükseldi. Bugün iyileşen sayısı bin 188 oldu.
VAKA SAYISININ EN ÇOK ARTTIĞI İLLER
Koca, ''Son 3 günde, ortalama vaka sayısının en çok arttığı iller: İstanbul, Ankara, Gaziantep, Mardin, Konya, Bursa, Diyarbakır. Yoğun bakım hasta sayımız, yeni vakaları takiben, artış eğiliminde. Tedbir varken, “Bugün vefat eden sayısı” kanıksanacak tablo değil'' dedi.
Türkiye'nin 5 Temmuz 2020 koronavirüs tablosu şöyle:
Video Haberler
- Erdoğan canlı yayında Bakan’a böyle çıkıştı!
- Bir anlık unutkanlık az daha canlarından ediyordu
- Korkunç an kamerada! Aile sinir krizi geçirdi
- Kılıçdaroğlu'dan Başbağlar Katliamı mesajı
- Konyaaltı Sahili'nde skandal görüntüler!
- Güvenlik görevlisine tekmeli yumruklu dayak kamerada
- Video çekti, ormanlık alanda ölü bulundu!
- İğne atsan yere düşmez! Tatilciler akın etti
- Yer: Antalya... Bunu yapan bir köpek!
- Özgür Özel: Sayın Bahçeli’ye zevkli seyirler diliyoruz