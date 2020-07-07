Fahrettin Koca, yoğun bakım doluluk oranını açıkladı

07 Temmuz 2020 Salı, 19:14

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 7 Temmuz 2020 tarihli koronavirüs tablosunu paylaştı. Koca, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 19 yurttaşın daha yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Bakan Koca, ayrıca yaptığı açıklamada bin 53 yeni vakanın tespit edildiği bilgisini verdi. Koronavirüs nedeniyle 5 bin 260 kişi yaşamını yitirirken, koronavirüs vaka sayısı 207 bin 897'e yükseldi. Bugün iyileşen sayısı 2 bin 297 oldu.

'TABURCU ETTİĞİMİZ HASTA KADAR YENİ HASTA YATIRIYORUZ'

Koca, ''Yoğun bakım doluluk oranlarımız 1 aydır yüzde 59- yüzde 61 arasında. Taburcu ettiğimiz hasta kadar yeni hasta yatırıyoruz. Entübasyon için de durum benzer. Vaka artışlarıyla öne çıkan 5 ilde, son üç gündür ortalama yüzde 7 daha az yeni vaka var. Salgına karşı kaç kişiyiz?'' ifadelerini kullandı.

Türkiye"nin 7 Temmuz 2020 koronavirüs tablosu şöyle: