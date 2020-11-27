Fahrettin Koca, yüzde 100 vaka artışı gösteren şehirleri açıkladı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Vakalar Tokat, Tekirdağ, Adana, Mersin ve Sakarya'da iki haftada yüzde 100, Erzurum'da ise yüzde 50 artış gösterdi" dedi.
Bakan Koca Twitter hesabından yaptığı açıklamada Adana, Mersin, Sakarya, Tokat, Tekirdağ ve Erzurum Sağlık Müdürleri ile online toplantı yaptıklarını belirtti.
Bakan Koca, "Salgının bu illerimizdeki seyri, temaslı takibi, hasta yükü ve vaka artışları üzerinde durduk. Vakalar Tokat, Tekirdağ, Adana, Mersin ve Sakarya'da iki haftada yüzde 100, Erzurum'da ise yüzde 50 artış gösterdi. Tedbirlerden verdiğimiz her taviz, salgınla mücadeleyi zorlaştırıyor. Tedbirin olmadığı yerde tehdit devam ediyor" dedi.
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