Fahrettin Koca'dan dikkat çeken hasta fotoğrafı paylaşımı

Fahrettin Koca, ziyaret ettiği hastaneden bir hastanın güncel fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşarak, koronavirüs vakalarındaki artışa dikkat çekti.

cumhuriyet.com.tr
13 Haziran 2020 Cumartesi, 23:39
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ziyaret ettiği Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi'nden bir hastanın fotoğrafını paylaştı.

Sedyeyle acil servise alınan koronavirüs hastasınına ait fotoğrafın güncel olduğunu belirten Fahrettin Koca, Covid-19 vaka sayılarındaki artışa dikkat çekti. 

Koca, bugün yaptığı paylaşımda da, "Vaka sayısındaki artış, tedbirlere uymayanları uyarıyor. Giderek, hepimizi.." uyarsında bulunmuştu.

Fahrattin Koca, paylaştığı güncel fotoğrafa şu notu düştü:

"Paylaştığım fotoğraf, günceldir. Bugün ziyaret ettiğimiz ve sadece Covid-19 hastalarının kabul edildiği Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi’nde çekilmiştir."


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