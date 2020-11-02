Fahrettin Koca'dan İstanbul uyarısı: "Ayrılmayın"

02 Kasım 2020 Pazartesi, 22:38

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan İstanbul'a ilişkin uyarılar gelmeye devam ediyor. Sağlık Bakanı Koca, İstanbul'da yaşayan yurttaşların kentten ayrılmaması gerektiğini ifade ederek, "Türkiye’deki vakaların %40’ı yaşadığınız şehirde. Semptomsuz bir taşıyıcı, tespit edilmemiş bir temaslı olabilirsiniz. Seyahatiniz çok gerekli değilse erteleyin" dedi.

İstanbul ile ilgili uyarılarına devam eden Koca şu açıklamayı yaptı:

"Yola çıkmadan, sağlık durumunuzu 7 gün izleyin. Ateş, kuru öksürük, yorgunluk, boğaz ağrısı, tat veya koku duyusu kaybı, solunum güçlüğü ve benzeri şikâyetiniz varsa, seyahati erteleyin. Bir sağlık kuruluşuna müracaat edin."