Fahrettin Koca'dan İstanbul uyarısı: "Ayrılmayın"
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'deki vakaların yüzde 40'nın İstanbul'da olduğunu belirterek, "İstanbul'daysanız ayrılmayın" dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan İstanbul'a ilişkin uyarılar gelmeye devam ediyor. Sağlık Bakanı Koca, İstanbul'da yaşayan yurttaşların kentten ayrılmaması gerektiğini ifade ederek, "Türkiye’deki vakaların %40’ı yaşadığınız şehirde. Semptomsuz bir taşıyıcı, tespit edilmemiş bir temaslı olabilirsiniz. Seyahatiniz çok gerekli değilse erteleyin" dedi.
İstanbul ile ilgili uyarılarına devam eden Koca şu açıklamayı yaptı:
"Yola çıkmadan, sağlık durumunuzu 7 gün izleyin. Ateş, kuru öksürük, yorgunluk, boğaz ağrısı, tat veya koku duyusu kaybı, solunum güçlüğü ve benzeri şikâyetiniz varsa, seyahati erteleyin. Bir sağlık kuruluşuna müracaat edin."
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