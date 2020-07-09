Fahriye Evcen, oğlu Karan'ın yeni fotoğraflarını paylaştı: Babası gibi…

09 Temmuz 2020 Perşembe, 15:04





2017 yılında kendisi gibi oyuncu olan Burak Özçivit ile dünyaevine giren Fahriye Evcen, oğlu Karan ile paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

Karan ile birlikte çekilen karesini sosyal medya hesabından paylaşan Evcen, oğlunu babası Burak Özçivit'e benzettiğini dile getirdi.

Fahriye Evcen, kısa sürede büyük ilgi gören paylaşımlarına, "Babası gibi keskin bakışlım" notunu düştü.

34 yaşındaki Evcen'in geçtiğimiz aylarda oğlu Karan ile yaptığı paylaşımlar sosyal medyayı sallamıştı.