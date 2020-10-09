Faik Öztrak gündemi değerlendirdi

09 Ekim 2020 Cuma, 14:11

Öztrak'ın açıklamalarından önemli satır başları şöyle:

-Saray’ın bekçisi ve Saray’ın kibirli başı ne hak tanıyorlar ne de hukuk. Yüksek Mahkemeyi ve Başkanını açık açık tehdit ediyorlar. Anayasa Mahkemesi’ne ayar vermeye çalışıyorlar. Neden? Çünkü ehliyetleri, ilimleri yok. Yasalara uymayı, millete hesap vermeyi sevmiyorlar, korkuyorlar.

-Beğenmedikleri basın-yayın organlarına cezalar yağdırıyorlar.

-TELE 1, Halk TV gibi milletin izlediği ekranlara karartma uyguluyorlar. Oda TV’yi kapatıyorlar. Haberlerinden rahatsız oldukları gazetecileri, Sözleri hoşlarına gitmeyen aydınları içeri atıyorlar. Müyesser Yıldız aylardır içeride. Osman Kavala yıllardır içeride.

-Saray hükümeti, milletin seçtiğini mahkeme kararı olmadan görevden alıyor. Milli iradeye kayyım atıyorlar.



-Zulümle, baskıyla, kırarak, dökerek, millet iradesini tanımayarak ülkeyi yönetiriz sanıyorlar.

-Peki, bunlar sadece ülkemizin gazetecilerine, aydınlarına, siyasetçilerine mi zulüm ediyorlar? Hayır. Milletimize de zulüm ediyorlar.

-Liyakatsiz, bilim tanımayan tek adam yönetiminde milletimiz, işsizlikle, yağmur gibi yağan zamlarla, cebinde pul olan parasıyla, sırtına yüklenen borçlarla, kâbus gibi artan yoksullukla, görülmemiş bir buhranı yaşıyor, milletimiz yağmalanan, çalınan geleceğine ağlıyor.

-Son bir yılda; işsiz vatandaşlarımızın sayısı 3 milyon kişi artarak 11 milyona dayandı. Gerçek işsizlik oranımız yüzde 30,4’e ulaştı. Bir de işi olmayıp, işte görünenler var.

-Ücretli zorunlu izine çıkartılar vatandaşlarımızın sayısı 3 milyonu buldu. Bu vatandaşlarımız ayda 1.168 lirayla hayata tutunmaya çalışıyor. İşsizlik en çok bu ülkenin umudu gençlerimizi ezip geçiyor.

-Lafa gelince, “Fatih’in İstanbul’u fethettiği yaştasın” diyerek gençlerimize gaz veriyorlar.

'YANDAŞLAR BİRAZ DAHA SEMİRECEK’

-Dolardaki artıştan elektrik fiyatları da nasibini aldı. Elektriğe ayın başında yüzde 5,75 zam yaptılar. Ampulü patlattılar.

-Bu zamma en çok kim sevindi? Saray’ın paçavrası, Saray’ın sesi TRT.

-Zamlı elektrik faturalarından, TRT’ye daha çok para gidecek. Böylece yandaşlar, TRT eliyle biraz daha semirecek.

-Devlet vatandaşın sıkışık zamanında borçlarını ödemezse ne yapacak vatandaş...

-Bol bol yiyen bel bel bakarmış. Uçan saraylar yaptılar, parayı betona gömdüler.

'TÜRKİYE YOK. NEDEN?'

-39 ülke Birleşmiş Milletler’e mektup yazıp “Çin’in Uygur Türklerine yönelik baskısını sonlandırma” çağrısı yaptı.

-Bunlar arasında kimler yok ki... Bosna Hersek, Arnavutluk bile var. Ama Türkiye yok. Neden?

-Her konuda konuşan Saray’ın bekçisi soydaşlarımıza karşı yapılan mezalim karşısında neden sessiz? Hani, “Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytan” idi.

-Bunlar Çin'den 3-5 kuruş para gelecek diye dillerini yuttular...

-Vatandaştan altınla borç istediler şimdi de yurt dışından borç alıyorlar... Biz tefeci faizi verdik. Bu borcu Saray sosyetesi ödemeyecekki milletimiz ödeyecek.

BAZ İSTASYONLARI DÜZENLEMESİ

-Bütün dünya salgın sürecinde iş yapamayan esnafını korumak için hangi tedbirleri alacağına, hangi destekleri vereceğine, çiftçiye gıda güvenliğini sağlayabilmek için destek vereceğini tartışırken bizde Saray hükümeti Meclis'e gönderdiği bir yasa ile baz istasyonalarına af getirmeye amaçlayan düzenlemelerin pşeinde.

-Sen önce çiftçinin, esnafın, vatandaşın borcuna destek ol. Bu cezaaların bir kısmı belediyelere gidecek, belediyelerine line para geçmesin dertleri.

-'Verin kardeşinize yetkiyi faizle nasıl uğraşılır görün' diyen Erdoğandı. İlmi değil zulmü makul gören Erdoğan milletten özür dilemelidir.

-Borçlanma deyince… TBMM’ye getirdikleri yeni bir düzenlemeyle, Saray 2020 için aldığı borçlanma yetkisini, iki katına çıkarmaya hazırlanıyor. Bu yılın bütçe kanunuyla, Saray, Meclis’ten toplam 154 milyar liralık borçlanma yetkisi aldı. Daha 2020’nin ilk sekiz ayında, bu sınırı aşıp, 249 milyar liralık net borçlanma yaptı.

-Anlaşılan bu da yetmedi. Borçlanma limitini iki kat artırarak 309 milyar liraya çıkarmak istiyorlar. Nerede kullanacaklar?

-Ekonomimize bir borç tsunamisi yaklaşıyor. Reel sektörün dış borcu 162 milyar dolar...

RTÜK'E SERT ÇIKIŞ

-Sorunlara çözüm bulacaklarına sorunların üzerini örtmeye çalşıyorlar. Sayıştay raporlarını haber yapanları kendilerince şikayet ediyorlar. RTÜK ve başındakiler hele bir kendinize gelin ya...

-Sayıştay TBMM adına, yani millet adına sizleri denetliyor. Sayıştay denetçilerinin raporlara yazdığı her usulsüzlük, elbette haber değeri taşır.

-Medyayı tehdit ederek haberleri karartarak milletin gerçeği görmesini engellemek mümkün değildir. Gerçeklerin öğrenilmesini engellemek de zulümdür.

SORU-CEVAP

AYM'nin Enis Berberoğlu kararı

-Mahkemenin kararı resmi gazete yayımlandı. Burada bir an önce yapılması gereken alt mahkemnin gerekeni yapmasıdır. Her gecikme zulmetmektir.

Sayıştay raporları

-Memleket liyakata göre yönetilmiyor. Tek kişinin keyfine göre yönetiliyor.

'Erdoğan'ın Katar emiri önünde eğilmesi...'

-Dolar ne zaman TL karşısında rekor kırmaya başlasa Erdoğan soluğu Katar'da alıyor. Bize borç veren Emiri her seferinde tepeden bakar halde buluyor.

-Erdoğan, "Bu can bu tende kaldıkça alamazsınız" dediği rahip Brunson'ı bir gecede Trump istedi diye, seçim malzemesi yapsın diye gönderdi mi? Gönderdi. Kendisine 'Aptal olma diye' yazdığı mektubu Trump'ın suratına çarpabildi mi? Çarpamadı. 36 şehidimizin ardından Putin'in karşısında ayakta bekledi mi? Bekledi.

-Borç alan emir alıyor.

ERKEN SEÇİM

-Erken seçimi ben bu iş yönetemiyorum diyerek, Saray'ın ve Saray'ın mensubu olduğu partilerin istemesi gerekiyor.

-Erken seçim isticekler, gerekçesi de biz bu işi beceremiyoruz, gelin siz yönetin olacak.