Faik Öztrak'tan Berat Albayrak tepkisi: Kabile devletinde bile olmaz

22 Kasım 2020 Pazar, 23:47

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Instagram'dan yayınladığı metinle istifa ettiğini duyurmuştu. Dil bilgisi hatalarıyla dikkat çeken metin üzerine 27 saat boyunca resmi açıklama gelmedi. istifa duyurusunu hükümete yakın birçok medya grubu yayınlamadı.

Ancak 27 saatin ardından Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı istifayı doğruladı. Görevine sağlık sebepleri nedeniyle devam edemeyeceğini belirten Berat Albayrak'ın Türkiye Varlık Fonu'ndaki Yönetim Kurulu Başkanvekilliği görevi sürüyor.

Albayrak'ın Türkiye Varlık Fonu'ndaki görevinin sürmesine tepki gösteren CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, ''Bu nasıl bir devlet yönetimidir? Bu kadar gayrı ciddilik kabile devletinde bile olmaz'' ifadelerini kullandı.

Twitter üzerinden paylaşım yapan Öztrak, şu ifadeleri kullandı:

''Sağlık sorunları" nedeniyle, damadın istifasını instalamasının üzerinden iki hafta geçti. Ama Türkiye Varlık Fonunda hala kayınpederin vekili olarak görevine devam ediyor. Bu nasıl bir devlet yönetimidir? Bu kadar gayrı ciddilik kabile devletinde bile olmaz.''