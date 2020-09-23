Faik Öztrak'tan döviz tepkisi: Boş lafları bırakın

23 Eylül 2020 Çarşamba, 21:56

Öztrak sosyal medya hesabı üzerinden döviz kurundaki hareketliliğe dair açıklama yaptı. Bugün doların 7.70 TL, euronun ise 9 TL'yi geçtiğini hatırlatan Öztrak, "Milli paramızın değeri gün görmüş kar gibi erirken, kimse ekonomiye güvenden bahsedemez" dedi.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ın açıklaması şöyle:

"1 Dolar 7,70 lirayı 1 Euro 9 lirayı geçti. Milli paramızın değeri gün görmüş kar gibi erirken, kimse ekonomiye güvenden bahsedemez. Boş lafları bırakın. Lafla peynir gemisi yürümüyor. Yarından tezi yok, buhrandan çıkış için ne yapacaksanız madde madde açıklayın."