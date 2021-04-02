Faik Öztrak'tan gündeme dair açıklamalar
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) basın sözcüsü Faik Öztrak, gündeme dair açıklamalarda bulunuyor.
Öztrak'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları:
"Neredeyse gazi meclisimizi kapatacaklar. Dün meclis iradesine karşı çok büyük bir darbe yaptılar. Darbe sadece tankla, tüfekle, uçakla olmaz. Darbe; otokratlara kayyımlık yapan, otokratların büro elemanlığına soyunan, itaatkar, sözde hukukçular eliyle de yapılır. Ülkemizdeki otokratlaşma sürecinin önemli kilometre taşlarından biri olarak Saray'ın gördüğü ve Saray'a güvenlik soruşturması yapması yetkisini veren, devlette kadrolaşmanın önünü açan, milletin fişlenmesine izin veren yasa teklifi Çarşamba günü mecliste reddedildi.
Meclis iç tüzüğüne göre bu teklifin 1 yıl gündeme alınmaması gerekiyordu. Ama Saray'ın kibirlisi yine kural tanımadı. Yine çamura yattı. Kendi iradesini meclisin iradesinin önüne koydu. Kayyım meclis başkanını devreye soktu. Meclisin reddettiği teklifi iç tüzüğe rağmen yeniden görüşülmek üzere ertesi gün gündeme aldı. Gerekçe oylamada hata olması. Oysa oylamada hata olmadığını milletimiz açık seçik gördü. AK Parti milletvekilleri oylamaya katılmadı. Oylamaya katılmamaları belki de vicdanı bir tavırdı. Belki de Saray'a karşı bir baş kaldırıydı. Soruşturacaklar.
Sayın Erdoğan, meclis iradesine darbe ile uğraşacağına partisindeki ak ve kara koyunları bulsun. Milletvekillerinin sesine kulak versin."
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