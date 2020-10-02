Faik Öztrak'tan tutuklama ve kayyım tepkisi!
CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Kobani eylemleri nedeniyle yürütülen operasyon kapsamında 17 HDP'linin tutuklanmasına ilişkin yaptığı değerlendirmelerde bulundu.
Öztrak, yaptığı değerlendirmede "Biz, her zaman seçimle gelenin seçimle gitmesi gerektiğini söyleyeceğiz" dedi. Öztrak, tutuklanan Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen'in yerine kayyum atanmasını ise "Hakkında kesinleşmiş yargı kararı olmadan yapılan bu operasyon bile bu davanın siyasi olduğunu göstermek bakımından yeterlidir" ifadelerini kullandı.
Öztrak, şunları söyledi:
"Saray’ın savcısının 6 yıl bekledikten sonra açtığı dava kapsamında, başta Kars’ın seçilmiş belediye başkanı olmak üzere, bazı HDP yöneticiler hakkında tutuklama kararı verildi. İşin ilginç tarafı belediye başkanıyla ilgili tutuklama kararı çıkar çıkmaz, seçilmiş başkan görevden alındı, yerine kayyum atandı. Hakkında kesinleşmiş yargı kararı olmadan yapılan bu operasyon bile bu davanın siyasi olduğunu göstermek bakımından yeterlidir.
ABD temsilcisi Jeffrey’in ağzından, 'Suriye’deki terörist gruplara müdahale etmeyeceğini' açıklayan hükümetin içeride siyasetin oyun alanını daraltması, aslında sınır ötesinde gelişen bölücü senaryonun değirmenine su taşımaktan başka bir şey değildir. Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu ülkede kim haksızlığa, hukuksuzluğa, adaletsizliğe uğrarsa onun yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz. Biz, her zaman seçimle gelenin seçimle gitmesi gerektiğini söyleyeceğiz."
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