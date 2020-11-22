Faiz artışını olumlu yorumlayan Fitch, Merkez’in eriyen rezervlerine dikkat çekti

22 Kasım 2020 Pazar, 02:00

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Merkez Bankası’nın (TCMB) politika faizini yüzde 10.25’ten yüzde 15’e yükselterek fonlama maliyeti seviyesine getirmesini ve tüm fonlamayı bu seviyeden yapacağını ilan etmesini olumlu karşıladı.

Konuyla ilgili bir rapor açıklayan Fitch, Naci Ağbal’ın TCMB Başkanı olarak atanmasıyla para politikası kredibilitesinde bir iyileşme olasılığı olduğunu belirtirken, TL’nin Lütfi Elvan’ın Hazine ve Maliye Bakanı olarak atanmasından bu yana da yaklaşık yüzde 11 değer kazandığına atıf yaptı. Ancak Fitch, “TCMB’nin para politikası güvenilirliğini ve döviz rezervlerini yeniden inşa etmesinin zaman alacağını” kaydetti. Fitch ayrıca, açıklamasında şu vurguya da yer verdi: “Son 16 ayda iki TCMB başkanının görevden alınması TCMB’nin siyasi baskıdan bağımsız olmadığının altını çiziyor.”

REEL FAİZ ARTIYA GEÇTİ

Türkiye’nin verileriyle ilgili de değerlendirme yapan Fitch, mevcut enflasyona göre reel politika faizinin haziranda yüzde -4.4 iken bugün yüzde 3.1’e çıktığını, bu oranını 10 gelişen ülkenin (Fitch 10) yüzde 0.1’lik ortalamasından yüksek olduğunu ifade etti. Ayrıca 13 haftalık kur etkisinden arındırılmış yıllık kredi büyümesinin de kasım başında yüzde 10’un altına gerilediğine dikkat çekti. Rapordaki diğer vurgular şöyle:

- Faizlerin artması Türkiye’nin dış dengesini ve enflasyonda düşüş beklentilerini destekleyecek.

-TL’nin zayıflığı temmuzda yüzde 50 olan banka mevduatlarındaki yabancı para payının yüzde 57’ye yükselmesine ve altın alımının artmasına neden oldu.

- Turizmdeki çöküş ve güçlü teşviklerle gelen ithalat artışı, 2020’nin ilk 9 ayında cari açığı milli gelire oranla yüzde 4.2’ye yükseltti.

YEP GERÇEKÇİ DEĞİL

- Brüt rezerv bu yıl 23.3 milyar dolar düşüşle 82.4 milyar dolar, net rezerv 24.7 milyar dolar düşüşle 16.4 milyar dolara indi. Bu durum, swap’lardaki 44.5 milyar dolarlık artışa rağmen gerçekleşti. Swap hariç net rezerv, yıl başında 22.7 milyar dolar iken -46.5 milyar dolara geriledi.

-Yeni Ekonomi Programı’nda (YEP) ilan edilen 2021-2023 döneminde ortalama yüzde 5,3 büyüme, enflasyonun yüzde 4.9’a düşmesi ve cari işlemlerde 2023’te denge sağlanması hedefleri gerçekçi değil.