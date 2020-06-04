Fakir Baykurt Öykü Ödülü’nün sahibi Mustafa Orman oldu
Sarıyer Belediyesi tarafından bu yıl 9. kez düzenlenen Fakir Baykurt Öykü Ödülü, “Ovada Paldır Küldür” adlı kitabıyla Mustafa Orman’a değer görüldü.
Mustafa Orman’ın 2019 yılında Everest Yayınları’nca okura sunulan “Ovada Paldır Küldür” adlı kitabı üç uzun öyküden oluşuyor. Kitapta bedenlerinde eksiklikler bulunan karakterlerin yaşadıkları felaketlere rağmen bir şekilde yaşama tutunma mücadelesi anlatılıyor.
Seçici kurulun ödülü Mustafa Orman’ a verme gerekçesi şöyle ifade edildi:
“Öyküler içinde gizlenen öykülerle ilerleyen eser, sayfalarda katmanlar halinde yavaş yavaş açılıyor ve her biri bağımsız birer öykü olduğu sanılan olaylar bütünleşerek tek bir öyküye dönüşüyor. Bu durum okuyucuda, öykülerin bir bütün olarak yeniden okunması isteği yaratıyor.
Özgün hikâye anlatıcılığı ile öne çıkan Mustafa Orman, “Ovada Paldır Küldür” eseri ile sinematografisi yüksek, kendi sesinde kavrulan, kurgusu sağlam, oluşturduğu atmosferin gölgesinde yükselen bir metin oluşturuyor.”
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