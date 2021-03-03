"Falcao yüzde yüz Galatasaray'da"

03 Mart 2021 Çarşamba, 15:29

Radamel Falcao'nun annesi Carmenza Zarate, oğlunun geleceği hakkında Comutricolor'a açıklamalarda bulundu.

Oğlu'nun başarılar kazanmak için Galatasaray'da olduğunu söyleyen Zarate, "Gerisi Tanrı'nın ellerinde... Millionarios, River Plate ya da Amerika Birleşik Devletleri'yle ilgili haberler spekülasyon. Oğlum Radamel yüzde yüz Türkiye'de ve Galatasaray'da" diyerek 35 yaşındaki oyuncunun Sarı-Kırmızılılar'da kontratının devam ettiğini söyledi.

Kolombiyalı oyuncunun menajerlik şirketi de Falcao'nun Türkiye'de mutlu olduğunu ve ayrılmayı düşünmediğini açıkladı.





“FALCAO, TANRI’NIN KOLOMBİYALILARA BİR HEDİYESİDİR”

“Falcao, Tanrı tarafından Kolombiyalılara verilen büyük bir ödüldür" diyen anne Zarate, "Ülkemin insanlarının onu ne kadar sevdiğini biliyorum. Onunla her zaman gurur duydum ve duyacağım. Falcao, Tanrı’nın Kolombiyalılara bir hediyesidir. O büyük bir yetenekle doğdu. Kolombiya’da onu herkes seviyor ve bu sevgiyi kesinlikle hak ediyor. Oğlumla her zaman gurur duydum ve duyacağım. Onun dünya futbolu ve Kolombiya için yaptıkları ortada. Sadece harika bir futbolcu değil, aynı zamanda harika bir aile babası oldu. Falcao, duygusal ve sevgi dolu bir evlat... Küçüklüğünden beri böyleydi” ifadelerini kullandı.

GALATASARAY KARİYERİ

2019 - 2020 sezonunda Galatasaray'a transfer olan Radamel Falcao ilk sezonunda 22 maça çıktı ve 11 gol atıp, 2 asist yaptı. Falcao, Sarı-Kırmızılı takımın Fenerbahçe'yi 3-1 yenerek 20 senelik Kadıköy'deki galibiyet hasretini bitirdiği maçta penaltıdan 1 gol kaydetti.

Bu sezon sakatlıklarla boğuşan golcü oyuncu 12 maçta görev alabildi. 6 gol kaydeden Falcao 2 asist yaptı.

35 yaşındaki oyuncu, 2020-2021 Süper Lig sezonunun 7. haftasında BB Erzurumspor maçında sakatlandı. Galatasaray'ın 16. haftada Antalyaspor'la karşılaştığı mücadelenin ikinci yarısında oyuna giren Falcao, sakatlığının nüksetmesiyle 76'da yerini Sekidika'ya bıraktı.

10 maç sonra sahalara dönen tecrübeli oyuncu 27. haftada oynanan BB Erzurumspor maçının 86. dakikasında oyuna girdi.