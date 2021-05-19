FARC'ın sembol ismi Jesus Santrich Venezüella’da öldürüldü

19 Mayıs 2021 Çarşamba, 11:16

Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri’nin liderlerinden Jesus Santrich’in Venezüella’da öldürüldüğü bildirildi. 2016 yılında imzalanan barış anlaşmanın başarısız olduğunu söyleyerek yeniden silahlanan İkinci Marquetalia Hareketinden bir açıklama yapıldı.

53 yaşındaki Santrich’in Kolombiyalı bir komando birliği tarafından öldürüldüğü belirtilen açıklamada, Santrich'in bir kamyonla seyahat ettiği sırada uzun namlulu silah ve el bombalarıyla saldırıya uğradığı belirtildi.

Jesus Santrich takma adıyla tanınan Seuxis Hernandez, Kolombiya hükümetiyle barış görüşmelerinde Kolombiya Devrimci Silahlı Kuvvetleri'nin baş müzakerecilerinden biriydi. Kolombiya'da Kasım 2016'da hükümet ile barış anlaşması imzalayan FARC'ın eski komutanlarından Santrich, 29 Ağustos 2019'da yeniden silahlı mücadeleye dönülmesi çağrısı yapmıştı.

Santrich, FARC siyasi parti olduğunda kısa süreliğine kongreye girmiş, ardından tutuklanıp serbest bırakılmıştı. Uyuşturucu kaçakçılığı suçlaması ile yargılandığı bir davada Santrich hakkında mahkemeye gitmediği için 10 Temmuz 2019'da yeniden tutuklama kararı çıkarılmıştı.