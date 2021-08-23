Fare korkusu sosyal medyayı salladı
Malatya’da Atilla Durdu isimli yurttaş, iş yerine giren fare yüzünden panik yaşayarak tepetaklak yere düştü. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Battalgazi ilçesi İnönü Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerinde çalışan Atilla Durdu, iş yerine giren fare yüzünden az kalsın hastanelik oluyordu. Durdu, iş yerinden çıkarttığı farenin geri geldiğini görmedi ve fare yanından geçtiği esnada panikle tepetaklak yere düştü.
Durdu’nun yaşadığı ilginç anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Durdu’nun videosu sosyal medyada 1 milyona yakın izlendi.
'O ANLAR, HEP BERABER GÜLÜMSEDİK'
Farenin yanına gelmesiyle istemsizce davrandığını belirten Durdu, “O gün ben iş yerinin köşesinde otururken bir tane fare kapının önünde gördüm. İçeriye girmemesi için kasaya doğru yürüdüm. Yürüdükten sonra bir anda yanıma geldi. İstemsizce bir hareket yaptım, sonrada düştüm. Belim ağrıdı, benim için komik bir durum oldu. Sonra da kamera görüntülerini izledik ve sosyal medyamda paylaştım. Çok büyük ilgi gördü o anlar, hep beraber gülümsedik” şeklinde konuştu
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