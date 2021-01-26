‘Farkında değilsin ama anjinan olabilir’: Anjinanız olduğunuzu nasıl anlarsınız?

26 Ocak 2021 Salı, 12:52

Anjina; eforla, iş yapmakla ortaya çıkan, istirahatle geçen ezici, sıkıştırıcı ve yanıcı göğüs ağrısı ile kendini gösteriyor. Nedeni, kalp damarlarındaki kritik daralmaya bağlı olarak yeterli kanın, dolayısıyla oksijenin kalbe ulaşamaması. Türk Kardiyoloji Derneği (TKD), göğüs ağrısı olarak da bilinen “anjina” semptomuna dikkat çekmek amacıyla “Kalbinden Mesaj Var” kampanyasını başlattı. Anjinalı hastaların farkındalığının ve kontrol altındaki hasta sayısının arttırılmasını hedeflediklerini belirten TKD Başkanı Prof. Dr. Mustafa Kemal Erol, “Anjinalı hastalarımızdaki en önemli sorunumuz, bazı hastalarımızın hasta olduklarının farkında olmamaları. Basit bir ağrı olarak yorumladıkları bu durumda, kalpleri onlara bir uyarı vermeye çalışıyor ancak insanlar ‘birazdan geçer’ diyerek bunu göz ardı edebiliyorlar” dedi.

Koroner arter hastalığının da yer aldığı kardiyovasküler hastalıklar, dünyada ve Türkiye’de en önemli ölüm nedeni olarak biliniyor. Anjina ise koroner arter hastalığının en en önemli belirtisi olmasına karşılık, bazı hastalar bu durumun farkında dahi olmadan hayatlarını sürdürmeye çalışıyor.

‘AVRUPA ÜLKELERİ ARASINDA ÜST SIRALARDAYIZ’

TKD Başkanı Prof. Dr. Mustafa Kemal Erol, anjinalı hastalardaki en önemli sorunun, bazı hastaların hasta olduklarının bile farkında olmadığını söyledi. Erol “Basit bir ağrı olarak yorumladıkları bu durumda, kalpleri onlara bir uyarı vermeye çalışıyor ancak insanlar ‘birazdan geçer’ diyerek bunu göz ardı edebiliyorlar. Bu farkındalık hareketinin adına ‘Kalbinden Mesaj Var’ dememizin çıkış noktası tam olarak bu sebeple” dedi.

‘3 MİLYON ANJİNA BELİRTİSİ OLAN HASTA VAR’

Erol, şöyle devam etti: “Göğüs ağrısı olarak da bilinen ‘anjina’ koroner arter hastalığının en önemli semptomlarının başında geliyor. Koroner arter hastalığına bağlı ölüm oranlarında Türkiye, Avrupa ülkeleri arasında üst sıralarda yer alıyor. Türkiye kronik hastalıklar ve risk faktörleri sıklığı çalışmasına göre 15 yaş üstü yetişkin bireylerde anjina (göğüs ağrısı) görülme sıklığı yüzde 4,2’dir. Son TÜİK verilerine ülkemizde 15 yaş üstü yaklaşık 64 milyon kişinin yaşadığını göz önünde bulundurursak, şu an için Türkiye’de yaklaşık 3 milyon anjina belirtisi olan hasta mevcut denilebilir. Anjina; eforla, iş yapmakla ortaya çıkan, istirahatle geçen ezici, sıkıştırıcı ve yanıcı vasıfta göğüs ağrısı ile kendini gösterir. Nedeni, kalp damarlarındaki kritik daralmaya bağlı olarak yeterli kanın, dolayısıyla oksijenin kalbe ulaşamamasıdır. Yaşlılarda, kadınlarda, şeker hastalarında belirtiler bu kadar tipik olmayabilir. Bu da hastalığın tanısının vaktinde konamamasına sebebiyet verebilir. Aynı zamanda hastaların eforlarını, günlük hayatlarında yaptıkları işleri azaltmaları da bu şikayetleri maskeleyebilir. Anjinanın tanısı tamamen hastanın şikayetlerine ve şikayetlerinin özelliklerinin sorgulanmasına bağlıdır. Dolayısıyla iyi bir hasta-hekim ilişkisi ile tanı rahatlıkla konulabilir.”

‘PANDEMİ DÖNEMİ, ANJİNA RİSKİNİ ARTIRIYOR’

Pandemi döneminde yapılan araştırmayara göre ülke genelinde kalp krizi ile hastaneye başvuran hastaların sayısında yüzde 47 gibi önemli oranda bir azalma olduğunu anımsatan Prof. Erol “Bu oran kalp krizinin ağır formlarında yüzde 32 iken daha hafif formlarında yüzde 56 olarak gerçekleşmiş bulunuyor. Yani neredeyse kalp krizi geçiren hastaların yarısının hastaneye başvurmadığını görüyoruz. Anjinada da zaten toplumsal bir farkındalık eksikliği olduğu için, hastalar bu durumu tamamen göz ardı edebiliyor. Ancak eşlik eden kardiyovasküler hastalık varlığında, Covid-19 enfeksiyonu ciddi şekilde hastalık ve ölüm riskini artırıyor. Kış aylarında soğukla birlikte anjina ve kalp krizi riskinin de arttığını biliyoruz. Çünkü soğuk hava damarlarda büzülmeye yol açar. Bu daralmadan koroner damarların da etkilenmesi sonucunda anjina ortaya çıkar” dedi.

ANJİNANIZIN OLDUĞUNU NASIL ANLARSINIZ?

Anjina, kalbe kan akışının azalmasından kaynaklanan bir tür göğüs ağrısıdır. Anjina, aynı zamanda anjina pektoris olarak da adlandırılır ve genellikle göğsünüzde sıkışma, basınç, ağırlık, gerginlik veya ağrı olarak tanımlanır. Anjina semptomları olan bazı kişiler, anjinayı, göğsünü sıkıştıran bir mengene veya göğsünde bir ağırlık olarak tanımlıyor. Kollarınızda, boynunuzda, çenenizde, omzunuzda veya sırtınızda da ağrı olabilir. Anjina ile sahip olabileceğiniz diğer semptomlar şunları içerir; baş dönmesi, yorgunluk, mide bulantısı, nefes darlığı, terlemek. Bu semptomların, bir kalp hastalığının habercisi olan anjina olup olmadığının belirlenmesi için bir hekim tarafından derhal değerlendirilmesi gerekir. Anjina genellikle stres, fiziksel efor ya da soğuk hava gibi durumlarda ortaya çıkar.

ANJİNANIN ÖZELLİKLERİ

• Genellikle ağrı yorucu bir iş, yürüyüşle meydana gelir.

• Heyecanlı, sinirli, üzüntülü bir durumdayken başlar ve dinlenince geçer.

• Genellikle, halk arasında iman tahtası denen göğüs kafesi arkasında ve hafif solunda hissedilir.

• Anjinanın şiddeti, süresi ve tipi değişebilir. Yeni veya farklı semptomlar da anjinaya işaret edebilir.

Anjinayı kontrol altına almak, yaşam kalitesini iyileştirmek ve olası kalp problemlerini önlemek mümkündür. Bu doğrultuda, yaşam tarzı değişiklikleri, ilaç tedavileri ve bazı durumlarda girişimsel işlemler uygulanabilir.