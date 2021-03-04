Faruk Bildrici'nin değerlendirmesi Altun'un yardımcısını 'rahatsız' etti: 'Siz kaç yerden maaş alıyorsunuz?'
Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici'nin, Fahrettin Altun'un ekibi tarafından hazırlanan "Doğru mu" platformuna yönelik analizi CİMER Başkan Yardımcısı Zahid Sobacı'yı rahatsız etti. Bildirici ve Sobacı arasında sosyal medyada gerçekleşen tartışma dikkat çekti. Bildirici, söz konusu platform için 'Pelikan' grubuna işaret etmişti.
Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve ekibinin öne çıkarmaya çalıştığı “Doğru mu” platformuna ilişkin değerlendirmesinde Pelikancı gruba dikkat çekmişti. Bildirici kaleme aldığı değerlendirmesinde, "Boğaziçi Küresel’in bir de 'Günün Yalanları' başlıklı bir internet sitesi ve sosyal medya hesabı var. Bu site de 'Doğrusu ne?' gibi uluslararası ve ulusal medyadaki eleştirel haberleri yalanlama işlevini üstlenmiş. AKP adına medyada yayımlanan olumsuzluklara ve eleştirilere karşı savunma hattı oluşturulmuş; bağımsız ve tarafsız bir görünüm altında AKP propagandası yapılıyor" dedi.
Bildirici'nin bu yöndeki eleştirileri Fahrettin Altun'un yardımcısını rahatsız etti. Faruk Bildirici'yi hedef alan Basın İlan Kurumu Yönetim Kurulu Başkanı ve CİMER Başkan Yardımcısı Zahid Sobacı, "Tarafsızlığını yitirdiği için RTÜK üyeliğinden atılan bir kişinin hakikatleri ortaya koyacak "Doğru mu?" platformumuza kara çalması elbette anlaşılabilir. Bu platform ombudsman payesini nereden aldığı belli olmayan bu kişinin de çarpıtmalarını ve provokasyonlarını ortaya dökecek" ifadelerini kullandı.
'KAÇ MAAŞ ALIYORSUNUZ?'
Sobacı'ya yanıt veren Faruk Bildirici, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'in maaşına itiraz ettiği için görevinden edildiğini hatırlatarak, "Yazımdan rahatsız olduğunuza göre siz kaç yerden maaş alıyorsunuz?" diye sordu.
Bildirici'nin yanıtı şöyle:
"Sayın Sobacı, haklısınız; Ebubekir Şahin dostunuzun çok maaşına itiraz edince 'RTÜK’teki tarafsızlığım zedelenmişti!' Yazımdan rahatsız olduğunuza göre siz kaç yerden maaş alıyorsunuz? Söyleyin de bilelim bu hakikati."
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