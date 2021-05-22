Fas Temsilciler Meclisi komisyonu, "Hint keneviri yasa tasarısı"nı onayladı
Fas Temsilciler Meclisinin İçişleri ve Toprak Grupları Komisyonu, Hint kenevirinin tıbbi ve endüstriyel amaçlar için kullanılmasına izin veren yasa tasarısını onayladı.
Ülkede Hint kenevirinin kullanımının yasal hale getirilmesini öngören yasa tasarısı, parlamentonun ilk kanadı Temsilciler Meclisindeki İçişleri ve Toprak Grupları Komisyonunda oylamaya sunuldu.
Söz konusu tasarı, iktidarın büyük ortağı Adalet ve Kalkınma Partisi üyesi 3 milletvekilinin ret oyuna karşılık 20 oyla kabul edildi.
Yasa tasarısının onay prosedürünü tamamlaması, resmi gazetede yayınlanıp yürürlüğe girmesi için, parlamentonun ilk kanadı Temsilciler Meclisi, daha sonra da ikinci kanadı Danışmanlar Meclisinde onaylanması gerekiyor.
Hint kenevirinin kullanımının meşrulaştırılması konusu bir süredir Fas'ta tartışmalara neden oluyor. Bazı gruplar, kenevirin diğer mahsuller gibi ekilebileceğini savunurken, bazıları, ekim yapılan yerlerde kaçakçılığın artabileceği uyarısında bulunuyor.
Fas hükümetinden 25 Şubat'ta yapılan açıklamada, ülkede Hint kenevirinin meşru kullanımıyla ilgili bir yasa tasarısının incelenmeye başlandığı ifade edilmişti.
Yasa tasarısının sunum raporunda, "yasal kenevir ekim alanlarının geliştirilmesinin, çiftçilerin gelirini artıracağı ve onları uluslararası uyuşturucu kaçakçılığı ağlarından koruyacağı" aktarılmıştı.
Fas basınında, Hint kenevirinin tıbbi ve endüstriyel amaçlar için kullanımını yasallaştıran tasarının 11 Mart'ta Bakanlar Kurulunda onaylandığı yer almıştı. Hükümet, nisan ayı başlarında, yasa tasarısının meclise sevk edildiğini duyurmuştu.
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