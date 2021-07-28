Fas'ta Covid-19 nedeniyle alınan OHAL kararı bir ay daha uzatıldı
Fas'ta yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında ilan edilen olağanüstü hal (OHAL) uygulamasının bir ay daha uzatıldığı belirtildi.
Hükümet tarafından yapılan yazılı açıklamada, salgın tedbirleri kapsamında alınan yeni karar kamuoyuna duyuruldu.
Açıklamada, Kovid-19 nedeniyle daha önce alınan ve 10 Ağustos'ta bitmesi öngörülen OHAL kararının bir ay daha uzatıldığı, bu kapsamda OHAL'in 10 Eylül'e kadar geçerli olacağı ifade edildi.
Fas Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede virüs kaynaklı can kaybı 9 bin 638'e, vaka sayısı 588 bin 448'e, iyileşenlerin sayısı da 549 bin 116'ya ulaştı.
Yaklaşık 36 milyon nüfusa sahip Fas'ta 9 milyon 924 bini iki doz olmak üzere 22 milyon 444 bin kişi Kovid-19 aşısı oldu.
İlk Kovid-19 vakasının 3 Mart'ta görüldüğü Fas'ta salgının kontrol altında tutulmasını sağlamak amacıyla 20 Mart'ta 1 ay süreyle sağlık alanında OHAL ilan edildiği açıklanmış, o zamandan bu yana bu süreyi uzatma kararı alınmıştı.
Video Haberler
- Yalova’da korku dolu anlar
- Canlı yayında talihsiz kaza: Masa üstüne devrildi
- Gaziantep'te korkutan yangın
- NATO gemileri, İstanbul Boğazı'ndan geçti
- Havai fişek yüzünde patladı: O anlar kamerada
- Otobüs ile otomobil çarpıştı: 18 yaralı
- Feci motosiklet kazası kamerada
- TEM'de 4 araç birbirine girdi: 4 yaralı
- Trafikte skandal görüntüler! O sürücülere ceza yağdı
- Tartıştığı kişinin arkasından kurşun yağdırdı
En Çok Okunan Haberler
- 04.30'da başlayan tarihi ameliyat
- A101'de satılan ürün tepki çekti
- AKP istemiyor, MHP sıcak bakıyor
- Uluslararası anket şirketi paylaştı! MHP barajda
- 16 yaşındaki Yağmur'dan acı haber
- İzmir'de deprem!
- İşte üçüncü doz aşının etkisi
- Gaziantep'te patlama ve yangın
- Emlak vergisinde yeni dönem kapıda
- Yoğun bakımlar 'aşısız' dolu