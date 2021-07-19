İktidar, içerisinde OHAL düzenlemelerinin de yer aldığı ‘torba teklifi’ genel kuruldan geçirdi

19 Temmuz 2021 Pazartesi, 04:00

İçerisinde OHAL düzenlemelerinin de yer aldığı “torba teklif”, TBMM Genel Kurulu’nda sabaha kadar devam eden görüşmelerin sonunda kabul edildi. Yasa ile ek gözaltı ve kamudan ihraçlarda bir yıl daha süre uzatımı yapıldı. Terörle irtibatlı şirketlere TMSF’nin kayyum olarak atanabilmesine ise 3 yıl daha devam edilebilecek. İşverenlere yılbaşından itibaren işçi başına 75 lira asgari ücret desteği verilecek. Patronlara 6.2 milyar TL’lik destek veren iktidar, Somalı 888 madencinin 25 milyon TL’lik tazminatlarının ödenmesi için verilen önergeleri ise kabul etmedi.

“Torba teklif”, gece boyunca devam eden görüşmelerin ardından dün sabah saat 07.30’da kabul edildi. Teklifin son günkü görüşmeleri sırasında bazı değişiklikler yapıldı. Teklifte yer alan 3 OHAL düzenlemesinden 2’sinde süreler 3 yıldan bir yıla indirildi. Kabul edilen önergelerle AKP’nin daha önce açıkladığı gibi gözaltı sürelerinin 12 güne kadar çıkarılabilmesine olanak sağlayan yasal düzenlemenin süresi 31 Temmuz itibarıyla bir yıl daha uzatıldı. Ayrıca terörle mücadele kapsamında kamudan ihraçların devam edebilmesi için de bir yıllık süre uzatımı yapıldı. Teklifin ilk halinde bu sürelerin 3 yıl uzatılması öngörülüyordu. Ancak muhalefet ve kamuoyundan gelen “İktidar seçimlere OHAL’le gitmek istiyor” eleştiri ve tepkileri üzerine süre uzatımı 3 yıldan bir yıla düşürüldü.

800’E YAKIN FİRMA VAR

Teklifteki diğer OHAL düzenlemesi ise terörle irtibatlı şirketlere TMSF’nin 3 yıl daha kayyum olarak atanabilmesine olanak sağlıyor. AKP bu düzenlemede süreyi düşürmedi. TMSF bünyesinde el konulan 800’e yakın firma olduğu da belirtiliyor. Teklifin komisyondaki görüşmeleri sırasında işverenlere bu yıl da asgari ücret desteği verilmesi için düzenleme yapılmıştı. Genel kuruldaki görüşmelerde bu düzenlemenin 1 Ocak 2021’den itibaren uygulanmasına olanak sağlandı. Yasa ile toplam 1.4 milyon işletmeye 6.2 milyar lira destek sağlanacak. Destekten 9.3 milyon sigortalının yararlanması öngörülüyor. Tüm işyerlerini kapsayacak destek için başvuru da gerekmeyecek. Bu destek İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanacak. İşverenlere 2016 yılından beri asgari ücret desteği veriliyor. Sendikalar bu düzenlemeler nedeniyle İşsizlik Sigortası Fonu kaynaklarının işverenlere aktarıldığı eleştirisini yapıyordu. Yine kabul edilen başka bir önerge ile Engelliler Hakkında Yasa kapsamında erişilebilirliğin sağlanabilmesi için gereken yükümlülüklerin yerine getirilememesi halinde ilgili belediye ve kamu kurum ve kuruluşlarına bir yıl ek süre verildi.

ORMANA TESİS YETKİSİ

- Tarım ve Orman Bakanlığı’na, fabrikalarda kullanılan oksijen, azot ve argon ihtiyacını karşılayacak hava ayrıştırma tesislerinin ormanlık alanlarda kurulabilmesine izin verme yetkisi tanınacak.

- 2020’de meydana gelen depremlerde, binaları zarar gören yurttaşlar için düzenleme yapılacak.

- Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nda tabip ve eczacı olarak çalışanlara, döner sermayeden ek ödeme yapılacak.

- Rekabet Kurulu Başkanı ve üyeleri, üyeliklerinin sona ermesinden itibaren 2 yıl süreyle, görevden ayrıldıkları tarihten önceki iki yıl içinde yasa kapsamındaki soruşturmaların konusu sektörlerde görev alamayacak. Raportör, daire başkanı ile daire başkan yardımcıları için de aynı durum geçerli olacak.

ÇEKTE ‘AF’

- Karşılıksız çek düzenleme suçundan 30 Nisan 2021 itibarıyla mahkûm olanlara, ödenmemiş çek bedellerinin onda birini 30 Haziran 2022’ye kadar, diğer taksitleri anılan tarihten itibaren ikişer ay arayla 15 eşit taksitte ödemeleri halinde mahkûmiyetin bütün sonuçları ortadan kaldırılacak. Ödemelerine sadık kaldıkları sürece infazları durdurulacak.

- BDDK tarafından tasfiyesine karar verilen şirketlerin tasfiye süreci, TMSF tarafından yerine getirilecek.

TÜTÜNDE ‘ERTELEME’

- Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan yetki belgesi almadan veya bildirimde bulunmadan tütün ticareti yapanlara yönelik ceza verilmesini öngören düzenleme 1 Ocak 2022 tarihine ertelenecek.

MADENCİ YOK SAYILDI

İktidar, işverenlere asgari ücret desteğini bu yıl da sürdürme kararı aldı ancak Somalı madencilerin tazminat sorunu çözülmedi. İki arkadaşlarını dönüş yolunda trafik kazasında kaybeden madenciler, “torba teklife” madde eklenmesini istiyorlardı. Bu doğrultuda CHP, Ankara’ya gelen ancak kente alınmayan Soma’daki 888 Uyar Madencilik işçisinin sorunlarına çözüm bulmak amacıyla önerge verdi. Önerge ile madencilerin toplam 25 milyon TL tutarındaki tazminatlarının ödenmesi öngörülüyordu. Ancak iktidar destek vermediği için önerge işlemden kaldırıldı. Teklifte yer alan diğer bazı düzenlemeler ise şöyle:

- Güvenlik korucularının aylık ücretlerinin, asgari ücretin altına düşmesi halinde aradaki fark tazminat olarak ödenecek.

- Diş protez laboratuvarlarında, diş protez teknisyenleri ve diş protez teknikerlerine ait iş ve işlemlere yardımcı olmak üzere 31 Aralık 2011 ile 23 Kasım 2015 arasında Sağlık ve Milli Eğitim bakanlıkları tarafından düzenlenmiş olan protokol kapsamında eğitim almış olan kişiler, yardımcı personel olarak çalışabilecek.

- Kambiyo mevzuatı uyarınca faaliyet gösterecek firmalara, faaliyet izni veya yetki belgesi verilmesi aşamasında Hazine ve Maliye Bakanlığı’na ücret alma yetkisi verilecek.